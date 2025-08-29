Soirée de clôture à la Cabane aux Planches Catus

Soirée de clôture à la Cabane aux Planches Catus vendredi 29 août 2025.

Soirée de clôture à la Cabane aux Planches

Lac Vert Catus Lot

Début : 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-29 22:30:00

2025-08-29

Dernier rendez-vous de l’été au Lac Vert !

Le 29 août, on clôture la saison en musique.

Concert live de Les Gens d’Ailleurs, un groupe local qui vous fera vibrer entre émotions, complicité et énergie ! Ambiance détente à La Cabane aux Planches, idéale pour partager un bon moment entre amis ou en famille.

Places assises limitées

Un dernier souffle d’été… qu’on veut vivre avec vous ! .

Lac Vert Catus 46150 Lot Occitanie +33 7 88 15 00 55

English :

The last rendezvous of the summer at Lac Vert!

On August 29, we close the season with music.

A live concert by Les Gens d?Ailleurs, a local band that will thrill you with their emotion, complicity and energy! A relaxing atmosphere at La Cabane aux Planches, ideal for sharing a good time with friends or family.

Limited seating

German :

Letzter Termin des Sommers am Grünen See!

Am 29. August schließen wir die Saison mit Musik ab.

Live-Konzert von Les Gens d’Ailleurs, einer lokalen Band, die Sie zwischen Emotionen, Komplizenschaft und Energie vibrieren lassen wird! Entspannende Atmosphäre in La Cabane aux Planches, ideal, um einen schönen Moment mit Freunden oder der Familie zu verbringen.

Begrenzte Sitzplätze

Italiano :

L’ultimo evento dell’estate al Lac Vert!

Il 29 agosto chiudiamo la stagione con la musica.

Un concerto dal vivo dei Les Gens d’Ailleurs, una band locale che vi entusiasmerà con la sua emozione, complicità ed energia! Un’atmosfera rilassante a La Cabane aux Planches, ideale per condividere un momento di svago con gli amici o la famiglia.

Posti limitati

Espanol :

¡El último evento del verano en Lac Vert!

El 29 de agosto cerramos la temporada con música.

Un concierto en directo de Les Gens d’Ailleurs, un grupo local que le entusiasmará con su emoción, complicidad y energía Un ambiente relajado en La Cabane aux Planches, ideal para compartir un buen rato con amigos o en familia.

Aforo limitado

