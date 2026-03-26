Soirée de clôture à l’Aire d’Arles Féria de Pâques L’Aire d’Arles Arles

Soirée de clôture à l’Aire d’Arles Féria de Pâques

Dimanche 5 avril 2026 de 20h à 0h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 20:00:00

fin : 2026-04-05 00:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Fabien Guyno, aka L’Homme à la Guitare, revient pour un dîner stand-up incandescent, entre rires, musique et esprit de fête.

Pour cette édition spéciale, Fabien Guyno, aka L’Homme à la Guitare, revient encore plus fort, encore plus fou.

Des punchlines acérées comme des banderilles, une guitare en embuscade, et un sens du timing qui ne laisse aucune chance… Il est là pour porter le coup final.

À deux pas des arènes d’Arles, L’Aire d’Arles vous accueille pour un dîner stand-up incandescent, entre rires, musique et esprit de fête.



Et au menu

– Paellas & Fideuà

– Gardianne de taureau

– Entrecôte AOP Camargue

Une soirée de clôture comme une dernière ovation.

Réservez, venez, et laissez-vous embarquer.

La feria s’achève… mais on compte bien finir en beauté. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

Fabien Guyno, aka L’Homme à la Guitare, returns for an incandescent stand-up dinner of laughter, music and festive spirit.

L’événement Soirée de clôture à l’Aire d’Arles Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles