Soirée de clôture à l’Arveyron Hôtel Arveyron Chamonix-Mont-Blanc

Soirée de clôture à l’Arveyron Hôtel Arveyron Chamonix-Mont-Blanc samedi 27 septembre 2025.

Soirée de clôture à l’Arveyron

Hôtel Arveyron 1650 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Soirée de clôture à l’Arveyron !

Sam. 27/09 18h-20h

Chamonix

Entrée libre

Reggae en plein air avec Les Réfugiés de Lognan Bar & terrasse face au Mont-Blanc. Venez fêter la fin de saison !

.

Hôtel Arveyron 1650 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 10 77 reservations@repaires.com

English :

Season closing at Arveyron!

Sat. Sept 27 6-8 pm

Chamonix

Free entry

Open-air reggae with Les Réfugiés de Lognan Bar & terrace with Mont-Blanc views. Celebrate the season’s end with us!

German :

Abschlussabend in l’Arveyron!

Sa. 27/09 ? 18h-20h

Chamonix

Eintritt frei

Reggae unter freiem Himmel mit Les Réfugiés de Lognan Bar & Terrasse mit Blick auf den Mont-Blanc. Kommen Sie und feiern Sie das Ende der Saison!

Italiano :

Serata di chiusura a l’Arveyron!

Sab. 27/09 ? 18:00-20:00

Chamonix

Ingresso libero

Reggae all’aperto con Les Réfugiés de Lognan Bar e terrazza sul Monte Bianco. Venite a festeggiare la fine della stagione!

Espanol :

¡Noche de clausura en l’Arveyron!

Sab. 27/09 ? 18.00-20.00 h

Chamonix

Entrada gratuita

Reggae al aire libre con Les Réfugiés de Lognan Bar & terraza frente al Mont-Blanc. ¡Ven a celebrar el final de la temporada!

L’événement Soirée de clôture à l’Arveyron Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc