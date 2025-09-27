Soirée de clôture à l’Arveyron Hôtel Arveyron Chamonix-Mont-Blanc
Soirée de clôture à l’Arveyron Hôtel Arveyron Chamonix-Mont-Blanc samedi 27 septembre 2025.
Soirée de clôture à l’Arveyron
Hôtel Arveyron 1650 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 20:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Soirée de clôture à l’Arveyron !
Sam. 27/09 18h-20h
Chamonix
Entrée libre
Reggae en plein air avec Les Réfugiés de Lognan Bar & terrasse face au Mont-Blanc. Venez fêter la fin de saison !
.
Hôtel Arveyron 1650 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 10 77 reservations@repaires.com
English :
Season closing at Arveyron!
Sat. Sept 27 6-8 pm
Chamonix
Free entry
Open-air reggae with Les Réfugiés de Lognan Bar & terrace with Mont-Blanc views. Celebrate the season’s end with us!
German :
Abschlussabend in l’Arveyron!
Sa. 27/09 ? 18h-20h
Chamonix
Eintritt frei
Reggae unter freiem Himmel mit Les Réfugiés de Lognan Bar & Terrasse mit Blick auf den Mont-Blanc. Kommen Sie und feiern Sie das Ende der Saison!
Italiano :
Serata di chiusura a l’Arveyron!
Sab. 27/09 ? 18:00-20:00
Chamonix
Ingresso libero
Reggae all’aperto con Les Réfugiés de Lognan Bar e terrazza sul Monte Bianco. Venite a festeggiare la fine della stagione!
Espanol :
¡Noche de clausura en l’Arveyron!
Sab. 27/09 ? 18.00-20.00 h
Chamonix
Entrada gratuita
Reggae al aire libre con Les Réfugiés de Lognan Bar & terraza frente al Mont-Blanc. ¡Ven a celebrar el final de la temporada!
L’événement Soirée de clôture à l’Arveyron Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc