Soirée de clôture au Couvent Bélaye samedi 27 septembre 2025.

Place du Mercadiel Bélaye Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27 21:30:00
2025-09-27

Pour clôturer la saison estivale, DJ Ronan revient au Couvent pour une soirée exceptionnelle.
Place du Mercadiel Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75  lecouventbelaye@gmail.com

English :

To close the summer season, DJ Ronan returns to Le Couvent for an exceptional evening.

German :

Zum Abschluss der Sommersaison kehrt DJ Ronan für einen außergewöhnlichen Abend ins Kloster zurück.

Italiano :

Per concludere la stagione estiva, DJ Ronan torna al Couvent per una serata eccezionale.

Espanol :

Como colofón a la temporada estival, DJ Ronan regresa al Couvent para ofrecer una velada excepcional.

