Soirée de clôture au Couvent Bélaye

Pour clôturer la saison estivale, DJ Ronan revient au Couvent pour une soirée exceptionnelle.

Place du Mercadiel Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75 lecouventbelaye@gmail.com

English :

To close the summer season, DJ Ronan returns to Le Couvent for an exceptional evening.

German :

Zum Abschluss der Sommersaison kehrt DJ Ronan für einen außergewöhnlichen Abend ins Kloster zurück.

Italiano :

Per concludere la stagione estiva, DJ Ronan torna al Couvent per una serata eccezionale.

Espanol :

Como colofón a la temporada estival, DJ Ronan regresa al Couvent para ofrecer una velada excepcional.

