Soirée de clôture au Couvent Bélaye samedi 27 septembre 2025.
Place du Mercadiel Bélaye Lot
Gratuit
Début : 2025-09-27 21:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Pour clôturer la saison estivale, DJ Ronan revient au Couvent pour une soirée exceptionnelle.
Place du Mercadiel Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75 lecouventbelaye@gmail.com
English :
To close the summer season, DJ Ronan returns to Le Couvent for an exceptional evening.
German :
Zum Abschluss der Sommersaison kehrt DJ Ronan für einen außergewöhnlichen Abend ins Kloster zurück.
Italiano :
Per concludere la stagione estiva, DJ Ronan torna al Couvent per una serata eccezionale.
Espanol :
Como colofón a la temporada estival, DJ Ronan regresa al Couvent para ofrecer una velada excepcional.
