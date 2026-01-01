Soirée de clôture avec Blind Test c’est toute mon enfance Musée Marzelles Marmande

Soirée de clôture avec Blind Test c’est toute mon enfance

Soirée de clôture de l’exposition Figures d’enfance Blind test C’est toute mon enfance !

Ce blind test aura pour particularité d’être dédié aux musiques de films d’animation et génériques de notre enfance…de nos enfances car de nombreuses générations sont attendues à cet événement. Une tombola sera organisée lors du blind test et les participant.e.s repartiront avec des cadeaux.

Animation gratuite et ouverte à tous. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Soirée de clôture avec Blind Test c'est toute mon enfance

Closing evening of the exhibition Figures d?enfance Blind test C?est toute mon enfance!

