Informations pratiques

Arboras

SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC LE DUO BEEP BEEP

1 Rue de l’Église Arboras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée de clôture des Goguettes du Château d’Arboras avec le duo Beep Beep !

Pour clôturer cette édition des Goguettes, le duo Beep Beep vous accompagnera lors d’une soirée festive et musicale. Comme à chaque rendez-vous, notre géant brasero sera de la partie pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille. .

1 Rue de l’Église Arboras 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 64 06

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English :

Closing Night of the Goguettes at Arboras Castle with the duo Beep Beep!

L’événement SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC LE DUO BEEP BEEP Arboras a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT