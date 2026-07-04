SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC LE DUO BEEP BEEP Arboras
vendredi 21 août 2026 · Arboras
Informations pratiques
Arboras
SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC LE DUO BEEP BEEP
1 Rue de l’Église Arboras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée de clôture des Goguettes du Château d’Arboras avec le duo Beep Beep !
Pour clôturer cette édition des Goguettes, le duo Beep Beep vous accompagnera lors d’une soirée festive et musicale. Comme à chaque rendez-vous, notre géant brasero sera de la partie pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille. .
1 Rue de l’Église Arboras 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 64 06
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English :
Closing Night of the Goguettes at Arboras Castle with the duo Beep Beep!
L’événement SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC LE DUO BEEP BEEP Arboras a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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