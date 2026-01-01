Soirée de clôture de l’itinérance n°1 Confort-Meilars

Soirée de clôture de l’itinérance n°1

Maison des associations Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:30:00

fin : 2026-01-31 20:30:00

Date(s) :

2026-01-31

L’association Confort Animation et l’APE de l’école de Confort-Meilars vous proposent une soirée musicale et conviviale qui permettra de revenir sur les temps forts de cette première itinérance sur le thème de la petite enfance et la santé.

Venez nombreux et en famille manger une crêpe, découvrir les créations des jeunes et plein d’autres surprises … .

Maison des associations Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46

