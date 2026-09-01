Soirée de clôture de saison à La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard

Informations pratiques

Léobard

Soirée de clôture de saison à La Scénette

Abbaye-Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

La Scénette, le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer, vous invite à la soirée de clôture de la saison

La Scénette, le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer, vous invite à la soirée de clôture de la saison.

Croiser le "faire" apportez vos voix, vos instruments, vos oreilles, vos regards, vos sourires, votre bonne humeur pour terminer la saison autour d'un buffet partagé.

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Abbaye-Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

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English :

La Sc%E9nette, the new artistic hub of theAbbaye Nouvelle %E0 L%E9obard—created to welcome and enable artists from all walks of life to express themselves—invites you to the season’s closing night

L’événement Soirée de clôture de saison à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gourdon