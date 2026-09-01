UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Léobard

Soirée de clôture de saison à La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard

samedi 24 octobre 2026 · Abbaye-Nouvelle · Léobard

Soirée de clôture de saison à La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Abbaye-Nouvelle
Adresse
773 route des Cistelles
Ville
46300 Léobard
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Léobard

Soirée de clôture de saison à La Scénette

Abbaye-Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

La Scénette, le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer, vous invite à la soirée de clôture de la saison

La Scénette, le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer, vous invite à la soirée de clôture de la saison.

Croiser le "faire" apportez vos voix, vos instruments, vos oreilles, vos regards, vos sourires, votre bonne humeur pour terminer la saison autour d'un buffet partagé.

  .

Abbaye-Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33  contact@scenette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Sc%E9nette, the new artistic hub of theAbbaye Nouvelle %E0 L%E9obard—created to welcome and enable artists from all walks of life to express themselves—invites you to the season’s closing night

L’événement Soirée de clôture de saison à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gourdon

À voir aussi à Léobard (Lot)