Soirée de clôture de Trajectoires 2025 Hôtel des Arts et Métiers Paris Mercredi 3 décembre, 19h00 sur inscription

Soirée de clôture de Trajectoires 2025 avec HEC Alumni

Trajectoires 2025 se clôture… et ouvre déjà l’horizon 2026 !

Le 3 décembre 2025, clôturons ensemble TRAJECTOIRES 2025 et lançons TRAJECTOIRES 2026 !

HEC We&men avec le soutien d’Eurogroup Consulting, a le plaisir de vous convier à la grande soirée de clôture de Trajectoires 2025 le mercredi 3 décembre à 19h, aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers (9 bis avenue d’Iéna, Paris 16e).

Cette soirée posera au cours d’une table ronde une question centrale :

Et si réussir ne voulait plus dire la même chose qu’hier ?

Et si former, manager, entreprendre, exceller… pouvait se faire autrement ?

Au programme :

Un hommage à nos neuf ambassadrices 2025

Une table ronde animée par Stanislas de Saint-Hippolyte (EMBA 20), conseiller en communication chez Image 7, avec la participation de :

Stéphane Gorce, Président de la Société des ingénieurs des Arts & Métiers

Yaëlle Leben, VP ES(RH) Business Partner chez Salesforce

Yosra Jarraya (H12), CEO et fondatrice d’Astran

Et le dévoilement du thème Trajectoires 2026

La rencontre se clôturera autour d’un cocktail convivial.

Hôtel des Arts et Métiers – 9 bis, avenue d’Iéna – Paris 16e

3 décembre 2025 – accueil à 19h, lancement à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T23:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/soiree-de-cloture-de-trajectoires-2025/2025/11/25/13128

Hôtel des Arts et Métiers 9 bis, avenue d’Iéna 75016 PARIS Chaillot Paris 75116 Paris