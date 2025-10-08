Soirée de clôture « Défis environnementaux construire demain » Le Pavillon Caen

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

2025-10-08 18:00:00

2025-10-08 20:00:00

2025-10-08

À l’aube d’un basculement irrémédiable face aux aléas climatiques qui touchent chaque territoire, mettons nous en marche et agissons pour demain.

À l’aube d’un basculement irrémédiable face aux aléas climatiques qui touchent chaque territoire, mettons nous en marche et agissons pour demain. A l’aide de nos experts, nous pourrons entrevoir les premières avancées pour construire un habitat plus serein en adéquation avec ce monde en mouvement et en prenant en compte l’existant vivant et naturel.

Intervenants

Jean Michel Buron, architecte D.P.L.G. et fondateur, en 1999, de l’agence Epicuria Architectes.

Paul Blotin, architecte DE et lauréat du prix spécial adaptation au changement climatique du palmarès Palpite avec son projet autour de la ville de Bouin en Vendée.

Olivier Cantat, géographe-climatologue et enseignant-chercheur à l’Université de Caen Normandie habilité à diriger des recherches, membre du laboratoire LETG Caen (LETG).

Dans le cadre de la Fête de la science .

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

English : Soirée de clôture « Défis environnementaux construire demain »

At the dawn of an irreversible shift in the face of the climatic hazards affecting every region, let?s get moving and take action for tomorrow.

German : Soirée de clôture « Défis environnementaux construire demain »

An der Schwelle zu einem unumkehrbaren Umschwung angesichts der klimatischen Unwägbarkeiten, die jedes Gebiet betreffen, sollten wir uns auf den Weg machen und für morgen handeln.

Italiano :

All’alba di un cambiamento irreversibile di fronte ai rischi climatici che colpiscono ogni regione, muoviamoci e agiamo per il domani.

Espanol :

En los albores de un cambio irreversible frente a los riesgos climáticos que afectan a todas las regiones, pongámonos en marcha y actuemos para el mañana.

