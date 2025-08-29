Soirée de clôture des Apéros Hebdos au Château Saint-Sernin Parnac

Tarif : 9 EUR

Général

Date et horaire :

Début : 2025-08-29 19:30:00

fin : 2025-08-29 23:59:00

Date(s) :

2025-08-29

La saison des Apéros Hebdos au Château Saint-Sernin s’achève en beauté avec la soirée de clôture le vendredi 29 août 2025, de 19h30 à minuit. Ce dernier rendez-vous de l’été s’annonce très festif et mémorable !

Côté musique, le duo LINKA ouvrira les festivités avec un univers à la fois intimiste et dansant, où poésie et groove hypnotique se mêlent pour transporter le public dès les premières notes. La soirée se poursuivra avec l’énergie débordante de Graines de Sel, un groupe qui combine rythmes gascons, sonorités rock et envolées festives. Un univers musical vibrant au diapason des voix et des instruments, Saxophone, boha , accordéon batterie percussions guitare. Des airs de valses populaires et de transes enivrerons les lieux. Un concert à ne pas manquer, à vivre par grand vent , un vent de folie et de liberté !

Côté restauration les papilles seront aussi à la fête avec un voyage entre saveurs tahitiennes et tapas raffinés de Fara, les salades fraîches et colorées des « jardins des rives » et pour les plus gourmands les desserts fait maison d’aux Délices de Jess « .

Et pour accompagner ces plaisirs, vous retrouverez notre bar à vins, bières et cocktails.

Les plus curieux pourront prolonger l’expérience en découvrant l’exposition Barriq’Art, tandis que les plus joueurs profiteront de l’ambiance conviviale autour d’un baby-foot.

Préparez-vous à passer un moment inoubliable, une soirée tout feu, tout rouge ! Dress code rouge. .

Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie

English :

The Apéros Hebdos season at Château Saint-Sernin comes to a close in style with the closing party on Friday, August 29, 2025, from 7:30 p.m. to midnight

German :

Die Saison der Apéros Hebdos im Château Saint-Sernin endet mit dem Abschlussabend am Freitag, den 29. August 2025, von 19.30 Uhr bis Mitternacht

Italiano :

La stagione Apéros Hebdos al Château Saint-Sernin si conclude in bellezza con la serata di chiusura di venerdì 29 agosto 2025, dalle 19.30 a mezzanotte

Espanol :

La temporada Apéros Hebdos del Château Saint-Sernin llega a su fin por todo lo alto con la velada de clausura del viernes 29 de agosto de 2025, de 19.30 a 24.00 horas

