Soirée de Clôture !! Domaine Grosbois Panzoult Samedi 27 septembre, 19h00 Tarif adulte : 45€ / tarif enfant : 28€

C’est la soirée de clôture ! Le Domaine Grosbois et La Table du Pressoir mettent le paquet ! Du cochon à la broche, des lumières, de la fantaisie, de la joie et…les Scouts Sauvages du Bœuf à 1000 Pattes qui viennent vous ambiancer. Au menu, des chansons à déguster collectivement. Le public choisit les titres dans un cahier qui compile des chansons issues du patrimoine populaire et tout le monde chante en cœur ! Une dernière soirée à ne surtout pas manquer !

Début : 2025-09-27T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T23:00:00.000+02:00

resa.domaine.grosbois@gmail.com

Domaine Grosbois 2, Le Pressoir, 37220 Panzoult Panzoult 37220 Indre-et-Loire