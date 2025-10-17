Soirée de clôture du bar-Les Gens Sérieux Crest

Soirée de clôture du bar-Les Gens Sérieux Crest vendredi 17 octobre 2025.

Soirée de clôture du bar-Les Gens Sérieux

27 quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Date tant attendue ou tant redoutée, à coller sur son frigo, impossible à manquer. Date qu’on racontera à ses petits-enfants… la clôture du bar ! Pour cette dernière soirée de l’année Set 100% Vinyles, puis musique électro Sinarp .

.

27 quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 30 15 55 contact@lesgensserieux.fr

English :

A long-awaited or dreaded date to stick on your fridge, impossible to miss. A date to tell your grandchildren about… the closing of the bar! For this last evening of the year: 100% vinyl set, followed by Sinarp electro music.

German :

Das lang ersehnte oder gefürchtete Datum, das man an den Kühlschrank klebt und unmöglich verpassen kann. Ein Datum, von dem man seinen Enkeln erzählen wird… der Barschluss! Für diesen letzten Abend des Jahres: Set 100% Vinyl, dann Elektro-Musik Sinarp .

Italiano :

La data che stavate aspettando, o temendo, da attaccare sul vostro frigorifero, impossibile da perdere. Una data da raccontare ai nipoti… la chiusura del bar! Per quest’ultima serata dell’anno: 100% vinyl set, seguito da Sinarp electro music.

Espanol :

La fecha que ha estado esperando, o temiendo, para pegarla en su nevera, imposible de pasar por alto. Una fecha para contar a tus nietos… ¡el cierre del bar! Para esta última noche del año: set 100% vinilo, seguido de música electro Sinarp.

L’événement Soirée de clôture du bar-Les Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme