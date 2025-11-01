Soirée de clôture du Bistr’O du Village Le Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire

Soirée de clôture du Bistr’O du Village

Le Bistr’O du Village 521 Rue des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

.

Le Bistr’O du Village 521 Rue des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée de clôture du Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral