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Soirée de clôture du festival de l’artisanat au théâtre Traversière Théâtre Traversière Paris

Soirée de clôture du festival de l’artisanat au théâtre Traversière Théâtre Traversière Paris

Soirée de clôture du festival de l’artisanat au théâtre Traversière Théâtre Traversière Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Théâtre Traversière

Adresse : 15, bis rue Traversière

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : <p></p>

Venez rencontrer les artisan.e.s, assister à une conférence autour des enjeux contemporains liés à l’artisanat, échanger autour des savoirs faire et partager un moment convivial autour d’un concert.

La librairie Tête d’Aligre sera également présente avec une sélection d’ouvrages autour de l’artisanat. Un moment convivial pour prolonger les échanges.

Au programme :

18h : Ouverture des portes

19h à 20 h : Conférence « L’artisanat aujourd’hui : luxe, choix ou nécessité ? »

20h à 22h : Stands d’artisans et selection d’ouvrages autour de l’artisanat par la librairie Tête d’Aligre

20h30 : Concert de cumbia avec des instruments artisanaux par le groupe Afrocaribe

22h : Fermeture des portes

La soirée de clôture du Festival de l’Artisanat marque la fin de cette édition dans un esprit de partage et de découverte.
Le vendredi 17 avril 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T18:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00

Théâtre Traversière 15, bis rue Traversière  75012 Paris
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