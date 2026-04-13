Soirée de clôture du festival de l’artisanat au théâtre Traversière Théâtre Traversière Paris

Venez rencontrer les artisan.e.s, assister à une conférence autour des enjeux contemporains liés à l’artisanat, échanger autour des savoirs faire et partager un moment convivial autour d’un concert.

La librairie Tête d’Aligre sera également présente avec une sélection d’ouvrages autour de l’artisanat. Un moment convivial pour prolonger les échanges.

Au programme :

18h : Ouverture des portes

19h à 20 h : Conférence « L’artisanat aujourd’hui : luxe, choix ou nécessité ? »

20h à 22h : Stands d’artisans et selection d’ouvrages autour de l’artisanat par la librairie Tête d’Aligre

20h30 : Concert de cumbia avec des instruments artisanaux par le groupe Afrocaribe

22h : Fermeture des portes

La soirée de clôture du Festival de l’Artisanat marque la fin de cette édition dans un esprit de partage et de découverte.

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T18:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00

Théâtre Traversière 15, bis rue Traversière 75012 Paris

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