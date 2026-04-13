Soirée de clôture du festival de l’artisanat au théâtre Traversière Théâtre Traversière Paris
Soirée de clôture du festival de l’artisanat au théâtre Traversière Théâtre Traversière Paris vendredi 17 avril 2026.
Venez rencontrer les artisan.e.s, assister à une conférence autour des enjeux contemporains liés à l’artisanat, échanger autour des savoirs faire et partager un moment convivial autour d’un concert.
La librairie Tête d’Aligre sera également présente avec une sélection d’ouvrages autour de l’artisanat. Un moment convivial pour prolonger les échanges.
Au programme :
18h : Ouverture des portes
19h à 20 h : Conférence « L’artisanat aujourd’hui : luxe, choix ou nécessité ? »
20h à 22h : Stands d’artisans et selection d’ouvrages autour de l’artisanat par la librairie Tête d’Aligre
20h30 : Concert de cumbia avec des instruments artisanaux par le groupe Afrocaribe
22h : Fermeture des portes
La soirée de clôture du Festival de l’Artisanat marque la fin de cette édition dans un esprit de partage et de découverte.
Le vendredi 17 avril 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T18:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00
Théâtre Traversière 15, bis rue Traversière 75012 Paris
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