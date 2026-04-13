Soirée de Clôture du festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse
Soirée de Clôture du festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse samedi 2 mai 2026.
Soirée de Clôture du festival du film japonais 2026 Samedi 2 mai, 21h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-de-cloture-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Pour cette soirée de clôture, nous vous proposons une plongée dans le cinéma de genre japonais. Mais avant d’engager les hostilités, nous commencerons par un pôt de clôture et une restauration en par…
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