Soirée de clôture du festival Flamenco Azul Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement

Soirée de clôture du festival Flamenco Azul

Samedi 18 avril 2026 à partir de 17h. Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pour clore cette édition du Festival, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle mêlant scène ouverte et conférence unique. Sur scène, des artistes locaux et invités partageront leur passion pour le flamenco …

Scène ouverte aux amateurs et conférence animée par Joaquín Zapata, maire de la Unión



Pour clore cette édition du Festival Flamenco Azul, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle mêlant scène ouverte et conférence unique. Sur scène, des artistes locaux et invités partageront leur passion pour le flamenco dans une succession de performances vibrantes, entre chant, guitare et danse.



En parallèle, Joaquín Zapata, directeur du Festival International du Cante de las Minas, viendra partager son expérience et son regard sur ce festival emblématique, ses artistes et l’histoire du flamenco minero. Une occasion rare de découvrir les coulisses du flamenco patrimonial et de célébrer la richesse et la diversité de cet art vivant.



17H SCÈNE OUVERTE

Un moment chaleureux d’échanges et de découvertes, dédié à la célébration de la musique, de la danse et au plaisir de faire la fête en toute simplicité.



Nos jeunes talents se produiront avec enthousiasme sur la petite scène du Centre Solea, accompagnés par les musiciens de la compagnie Solea. Une belle opportunité pour les soutenir, les applaudir et leur offrir une vitrine pour exprimer leurs talents. Pour eux, c’est aussi l’occasion unique de jouer aux côtés de professionnels et d’échanger avec le public.



Que vous soyez un amateur passionné ou un élève confirmé d’une école de flamenco, vous êtes invité à participer à cet événement unique !



Vous voulez participer à LA SCÈNE OUVERTE du Samedi 18 avril au Centre Solea ?



CONDITIONS REQUISES

Pour cela, il vous faut

Être recommandé par un enseignant ou un artiste professionnel attestant de votre niveau technique et d’interprétation.

Être capable d’interpréter la chorégraphie ou le morceau que vous aurez préparé, en n’ayant qu’un bref moment de répétition avec le groupe de musiciens mis à votre disposition par le festival 15 mn pour vous mettre d’accord sur la structure de votre prestation.

Arriver à l’heure le jour même sur les lieux (ce rendez-vous vous sera communiqué en temps voulu).

Vous inscrire par mail prod@centresolea.org en indiquant votre nom, vos coordonnées et le contact de la personne garantissant votre niveau.



Au plaisir de partager ce moment avec vous !





INSCRIPTIONS

Par téléphone au 06 14 55 54 52 ou par email prod@centresolea.org





18H30 CONFÉRENCE

65 ans du Festival International du Cante de las Minas La Unión, référence du flamenco minier

Conférence animée par Joaquín Zapata, le maire de la Unión



SYNOPSIS

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire du Festival International du Cante de las Minas, cette conférence propose un parcours à travers l’histoire, l’évolution et le rayonnement international du plus important festival de flamenco au monde. De ses origines à La Unión (Murcie) jusqu’à sa consolidation en tant que référence culturelle et patrimoniale, le maire analysera le rôle du festival dans la préservation des cantes mineros, son influence sur plusieurs générations d’artistes, ainsi que sa dimension actuelle en tant que moteur culturel et touristique.



L’événement comptera également la participation du guitariste officiel du festival, Antonio Muñoz Fernández, lauréat du Bordón Minero en 1989, la plus haute distinction en guitare flamenca du concours. Sa présence apportera une dimension artistique et testimoniale au propos.



Il s’agit d’une conférence illustrée, appuyée par des images historiques, des documents audiovisuels et des exemples musicaux, qui permettent de comprendre la portée artistique, sociale et émotionnelle du Cante de las Minas au fil de plus de six décennies.



JOAQUIN ZAPATA

Directeur du Festival International du Cante de las Minas (La Unión, Espagne)

Joaquín Zapata est le directeur du Festival International du Cante de las Minas, l’un des festivals et concours de flamenco les plus prestigieux au monde, emblématique du territoire minier de La Unión. Engagé dans la valorisation du patrimoine flamenco, il œuvre à la préservation, à la transmission et au développement des formes les plus exigeantes du cante, du toque et du baile.

Sous sa direction, le festival a renforcé son rayonnement international et développé des projets artistiques, culturels et pédagogiques en lien avec des institutions, des artistes et des chercheurs. Conférencier invité dans de nombreux contextes professionnels et culturels, Joaquín Zapata partage une réflexion approfondie sur l’histoire du flamenco, son ancrage social et le rôle des festivals dans la transmission et l’innovation.



Dans le cadre du Festival Flamenco Azul, il interviendra autour de l’histoire, de l’identité et de l’évolution du Cante de las Minas, référence incontournable du flamenco patrimonial.





ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ

Guitariste officiel Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión, Espagne)

Joaquín Muñoz Fernández est un guitariste flamenco d’origine unionense, spécialiste du flamenco minero. Lauréat du Bordón Minero, il accompagne depuis plusieurs années les plus grands artistes du festival et intervient comme professeur à l’École d’Art Flamenco de la Fundación Cante de las Minas. Son jeu allie rigueur technique, expressivité et respect des traditions, tout en participant à des projets innovants mêlant flamenco et musiques contemporaines.





19H30 LE POT DE L’AMITIÉ .

Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 55 54 52 prod@centresolea.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To close this edition of the Festival, we invite you to an exceptional evening combining an open stage and a unique conference. On stage, local and guest artists will share their passion for flamenco …

L’événement Soirée de clôture du festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille