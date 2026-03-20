Soirée de clôture et performance Centre d’art image imatge Orthez
Soirée de clôture et performance Centre d’art image imatge Orthez samedi 13 juin 2026.
Soirée de clôture et performance
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Au rythme de nos pulsations Lecture et séance d’écoute par Loreto Martinez Troncoso.
Ce rendez-vous sera tissé comme une dédicace à l’air qui nous entoure, qui traverse, affecte nos corps. .
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org
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English : Soirée de clôture et performance
L’événement Soirée de clôture et performance Orthez a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn