Soirée de clôture et performance Centre d’art image imatge Orthez

Soirée de clôture et performance 3 rue de Billère Orthez 2026-06-13

Soirée de clôture et performance Centre d’art image imatge Orthez samedi 13 juin 2026.

Soirée de clôture et performance

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Au rythme de nos pulsations Lecture et séance d’écoute par Loreto Martinez Troncoso.
Ce rendez-vous sera tissé comme une dédicace à l’air qui nous entoure, qui traverse, affecte nos corps.   .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12  mediation@image-imatge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de clôture et performance

L’événement Soirée de clôture et performance Orthez a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn

Prochains événements à Orthez