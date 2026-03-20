Soirée de clôture et performance Centre d’art image imatge Orthez

Soirée de clôture et performance

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Au rythme de nos pulsations Lecture et séance d’écoute par Loreto Martinez Troncoso.

Ce rendez-vous sera tissé comme une dédicace à l’air qui nous entoure, qui traverse, affecte nos corps. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org

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English : Soirée de clôture et performance

L’événement Soirée de clôture et performance Orthez a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn