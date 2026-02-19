Soirée de clôture Festival UN Pays UN Film 2026 Rue du Postillon Issoire

Soirée de clôture Festival UN Pays UN Film 2026

Rue du Postillon Cinéma le Modern Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-03-21 20:15:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Soirée de clôture de la 17e édition du festival UN Pays UN Film. Annonce des prix et projection d’une sélection de films primés. Tirage au sort de cadeaux offerts au public. Vin d’honneur offert par la ville d’Issoire et la Biscuiterie Landon.

Rue du Postillon Cinéma le Modern Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@onecountryonefilm.com

Closing evening of the 17th edition of the UN Pays UN Film festival. Announcement of awards and screening of a selection of winning films. Public prize draw. Wine reception hosted by the town of Issoire and Biscuiterie Landon.

