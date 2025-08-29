Soirée de clotûre Gasc’on Tour Mazerolles

Soirée de clotûre Gasc’on Tour

Place de la Course Landaise Mazerolles Landes

Radio des Monts & Fanfare Pierres et Fils

Radio des Monts Le Petit Théâtre de Pain

Pour clôturer le festival, Radio des Monts ouvre son plateau et s’installe à Mazerolles. Un rendez-vous final partagé et augmenté par la présence d’autres artistes (Cie La soeur de Shakespeare, les traceurs de Blacklist, la Fanfare Pierres et Fils…).

Au programme plus de chroniques, plus de musique, plus d’interventions spectaculaires et d’autres surprises pour une clôture festive et débridée. Une célébration du double-sens du nom de cette radio joyeuse en diable et pas tout à fait dans les clous ! La fanfare Pierres et fils viendra clôturer la soirée.

DISTRIBUTION Radio des Monts

Avec Cathy Chioetto, Eric Destout, Patrick Ingueneau, Fafiole Palassio ; Les instrumentistes et invités du territoire ; Compagnie la Soeur de Shakespeare ; Collectif Bracklist ; Fanfare Pierre et Fils .

Place de la Course Landaise Mazerolles 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

