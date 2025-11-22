Soirée de clôture Jazz à l’Ouest : Braxton Cook + Namas + siska MJC bréquigny Rennes

Soirée de clôture Jazz à l’Ouest : Braxton Cook + Namas + siska MJC bréquigny Rennes Samedi 22 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 5€ à 25€

Qui dit soirée de clôture dit concerts d’exception !

**Soirée de clôture Jazz à l’Ouest – en coproduction avec Dooinit**

### Namas :

Mélodies envoûtantes pour nous emporter dans des paysages inattendus associés à un groove puissant : le trio rennais Namas navigue entre jazz contemporain, hip hop ou encore ambiances cinématographiques. Piano en tête, le trio prend rapidement aux tripes : brillant !

### Braxton Cook :

Qui dit soirée de clôture dit concert d’exception avec l’étoile montante Braxton Cook. Un saxophone libre et virevoltant, aux compositions exigeantes et aux improvisations brillantes ; un musicien qui alterne aussi avec le chant, pour des mélodies groove et soul. Un univers qui fait rimer jazz avec envoûtement et un moment musical inoubliable à vivre pour cette fin de festival.

### siska :

Pour finir en beauté, place au dancefloor avec siska pour un set afro house aux sonorités vibrantes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T23:00:00.000+01:00

https://www.vostickets.net/billet/FR/presentation-MJC_BREQUIGNY.wb?REFID=zegjAAAAAABLAA

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine