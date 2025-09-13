Soirée de clôture le Pic Vert le Pic Vert Millau

Soirée de clôture le Pic Vert le Pic Vert Millau samedi 13 septembre 2025.

Soirée de clôture le Pic Vert

le Pic Vert 155 avenue de l’Aigoual Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

17h30 MAGIE avec Loktan

LA magie au plus près de tous

19h Lancer de brebis Jeu

Aucun animal ne sera maltraité mais quelques peluches, OUI !

20h30 Los Gozzos Concert

Cumbia festive, à la croisée des rythmes traditionnels d’Amérique latine et d’une énergie scénique résolument contemporaine. Notre objectif faire danser, rassembler, et offrir un moment de pure « gozadera » à tous les publics.​

22h Peter Raw X Inglorious DJ X Nao DJ Set

POUR TOUTES LES INFOS CLIQUER ICI .

le Pic Vert 155 avenue de l’Aigoual Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée de clôture le Pic Vert Millau a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)