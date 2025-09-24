Soirée de clôture Restaurant camping étang de Laubanère Louer

Soirée de clôture

Restaurant camping étang de Laubanère 790 Route de Laubanère Louer Landes

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Pour clôturer la saison estivale 2025, vous êtes conviés à un repas spectacle.

Repas à partir de 19h sur réservation uniquement.

Suivi à 21h d’un spectacle cabaret (transformiste « Lady Mazoute chanteuse Mélina DAVID).

Menu

Entrée Piémontaise

Plat Tajine d’agneau / Semoule

Dessert Pastis

Restaurant camping étang de Laubanère 790 Route de Laubanère Louer 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 25 53 camping.e.l@orange.fr

English : Soirée de clôture

To round off the 2025 summer season, we invite you to a dinner and show.

Meal from 7pm, by reservation only.

Followed at 9pm by a cabaret show (transformiste « Lady Mazoute singer Mélina DAVID).

Menu

Starter: Piedmontaise

Main course: Lamb Tajine / Semolina

Dessert: Pastis

German : Soirée de clôture

Zum Abschluss der Sommersaison 2025 sind Sie zu einem Show-Essen eingeladen.

Essen ab 19 Uhr, nur mit Reservierung.

Danach folgt um 21 Uhr eine Kabarettvorstellung (Transformatorin « Lady Mazoute Sängerin Melina DAVID).

Menü:

Vorspeise: Piemontesisch

Gericht: Lamm-Tajine / Grieß

Dessert: Pastis

Italiano :

Per chiudere la stagione estiva 2025, siete invitati a una cena con spettacolo.

Pasto dalle 19.00 su prenotazione.

Seguito alle 21 da uno spettacolo di cabaret (trasformista « Lady Mazoute cantante Mélina DAVID).

Menu

Antipasto: Piedmontaise

Piatto principale: Tagine di agnello / Semolino

Dessert: Pastis

Espanol : Soirée de clôture

Para cerrar la temporada de verano de 2025, le invitamos a una cena con espectáculo.

Comida a partir de las 19:00 h sólo con reserva previa.

Seguido a las 21:00 por un espectáculo de cabaret (transformiste « Lady Mazoute cantante Mélina DAVID).

Menú

Entrante: Piedmontaise

Plato principal: Tagine de cordero / Sémola

Postre: Pastis

L’événement Soirée de clôture Louer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Terres de Chalosse