Soirée de clôture Restaurant camping étang de Laubanère Louer

Soirée de clôture
Restaurant camping étang de Laubanère 790 Route de Laubanère Louer Landes
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Pour clôturer la saison estivale 2025, vous êtes conviés à un repas spectacle.
Repas à partir de 19h sur réservation uniquement.
Suivi à 21h d’un spectacle cabaret (transformiste « Lady Mazoute chanteuse Mélina DAVID).
Menu
Entrée Piémontaise
Plat Tajine d’agneau / Semoule
Dessert Pastis
Dessert Pastis landais .
Restaurant camping étang de Laubanère 790 Route de Laubanère Louer 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 25 53 camping.e.l@orange.fr
English : Soirée de clôture
To round off the 2025 summer season, we invite you to a dinner and show.
Meal from 7pm, by reservation only.
Followed at 9pm by a cabaret show (transformiste « Lady Mazoute singer Mélina DAVID).
Menu
Starter: Piedmontaise
Main course: Lamb Tajine / Semolina
Dessert: Pastis
German : Soirée de clôture
Zum Abschluss der Sommersaison 2025 sind Sie zu einem Show-Essen eingeladen.
Essen ab 19 Uhr, nur mit Reservierung.
Danach folgt um 21 Uhr eine Kabarettvorstellung (Transformatorin « Lady Mazoute Sängerin Melina DAVID).
Menü:
Vorspeise: Piemontesisch
Gericht: Lamm-Tajine / Grieß
Dessert: Pastis
Italiano :
Per chiudere la stagione estiva 2025, siete invitati a una cena con spettacolo.
Pasto dalle 19.00 su prenotazione.
Seguito alle 21 da uno spettacolo di cabaret (trasformista « Lady Mazoute cantante Mélina DAVID).
Menu
Antipasto: Piedmontaise
Piatto principale: Tagine di agnello / Semolino
Dessert: Pastis
Espanol : Soirée de clôture
Para cerrar la temporada de verano de 2025, le invitamos a una cena con espectáculo.
Comida a partir de las 19:00 h sólo con reserva previa.
Seguido a las 21:00 por un espectáculo de cabaret (transformiste « Lady Mazoute cantante Mélina DAVID).
Menú
Entrante: Piedmontaise
Plato principal: Tagine de cordero / Sémola
Postre: Pastis
