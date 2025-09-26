SOIRÉE DE CLÔTURE Mons
SOIRÉE DE CLÔTURE Mons vendredi 26 septembre 2025.
Parking des Gorges d’Héric Mons Hérault
Concerts pour la soirée de clôture.
26 Septembre
19h DJ SET Comité des Fêtes
21h Live électronique Aurélie et Jonathan
22h DJ SET Techno Canes Venatici.
27 Septembre
20h Comedy Club
21h Zoréol Concert Live musique de La Réunion.
Restauration sur Place. .
Parking des Gorges d’Héric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05
English :
Concerts for the closing evening.
German :
Konzerte für den Abschlussabend.
Italiano :
Concerti per la serata conclusiva.
Espanol :
Conciertos para la noche de clausura.
