SOIRÉE DE CLÔTURE Mons vendredi 26 septembre 2025.

Parking des Gorges d'Héric Mons Hérault

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

2025-09-26

Concerts pour la soirée de clôture.

26 Septembre

19h DJ SET Comité des Fêtes

21h Live électronique Aurélie et Jonathan

22h DJ SET Techno Canes Venatici.

27 Septembre

20h Comedy Club

21h Zoréol Concert Live musique de La Réunion.

Restauration sur Place. .

Parking des Gorges d’Héric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05

English :

Concerts for the closing evening.

German :

Konzerte für den Abschlussabend.

Italiano :

Concerti per la serata conclusiva.

Espanol :

Conciertos para la noche de clausura.

