Soirée de clôture Performance de Axel Alousque Centre d’art image/imatge Orthez

Soirée de clôture Performance de Axel Alousque

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Story time What if a knight was really gay and depressed (la fin va vous surprendre), est une lecture performée d’Axel Alousque. Son travail artistique se compose de fictions mêlées de culture queer et internet. Storytime (et cie.) une fable mi-intime, mi-flamboyante, mi-stérieuse qui retrace les déboires d’un chevalier qui galère à trouver son compte entre les émotions qu’il garde sous son armure et ses obligations de macho man.

Cette performance sera suivie d’un moment de convivialité avec les artistes Alex Alousque et Julie Laymond. .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12

