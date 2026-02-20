Soirée de Clôture | Pop Women Festival La Bohème Reims

Soirée de Clôture | Pop Women Festival

La Bohème 31 Rue de Chativesle Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Pour clôturer ses cinq ans, le POP WOMEN FESTIVAL propose une soirée festive, collective et résolument POP. La nuit débute avec un DJ set survolté de Mikelyne, artiste rémoise pluridisciplinaire, qui mêle drum and bass, shatta, reggaeton, électro pop et world music pour faire vibrer la piste. Engagée pour la visibilité des femmes dans les musiques actuelles, elle partage également son expérience à travers des masterclass et le collectif féminin HEXA.

La soirée se poursuit avec le désormais incontournable Karaoké du POP, où tubes connus ou presque sont chantés ensemble, fort, faux parfois, mais toujours avec le cœur. Une invitation à danser, rire et finir le festival comme on l’aime ensemble dans le nouveau spot rémois La Bohème. .

La Bohème 31 Rue de Chativesle Reims 51100 Marne Grand Est

English : Soirée de Clôture | Pop Women Festival

