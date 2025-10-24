Soirée de clôture Résidence ART2RUE13 Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Vendredi 24 octobre 2025 de 19h à 1h. Friche Belle de Mai 41 RUE JOBIN Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24 01:00:00

2025-10-24

Rdv le vendredi 24 octobre, à partir de 19h pour une soirée Trap Shatta RnB au Petit Cab –

Au programme de cette soirée:



• Plateau Radio

• Open Mic

• Restitution de la Résidence Art2rue Avec Drixsé Issa Sun Baguerra Kwesy Nikoverse Bassens Olbatvr

• Concerts rappeur·euses de Marseille Avec Houz Dz Kahina Leo Colombiana Drissa



• Dj Set Collectif Twerkistan





À propos de Res1d3nce Art2rue13





Ce projet est un parcours d’accompagnement artistique à destination de jeunes rappeur·euse·s et beatmakers marseillais·es souhaitant approfondir leurs pratiques artistiques.



Les artistes sélectionné·e·s ont participé à une résidence artistique à l’Embobineuse, où ils ont eu la chance d’être encadrée par des figures emblématiques du hip-hop français Grodash LADJOINT Marina Gomez.



Durant une semaine, les artistes ont pu se rencontrer, collaborer et mêler leurs univers afin de produire plusieurs morceaux ensemble, qu’ils défendront sur scène !



Venez retourner le Petit Cab pour cette soirée qui s’annonce mémorable



Entrée Gratuite Bar sur place



Projet soutenue par Ph’Art et Balises, l’Embobineuse, Hip Hop Connexion et Radio Galère. .

Friche Belle de Mai 41 RUE JOBIN Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us on Friday, October 24th, from 7pm for an evening of Trap ? Shatta ? RnB party at Petit Cab ?

German :

Rendezvous am Freitag, den 24. Oktober, ab 19 Uhr für eine Trap? Shatta ? RnB im Petit Cab?

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 24 ottobre dalle 19.00 per una serata all’insegna della Trap ? Shatta? RnB presso Le Petit Cab?

Espanol :

Únase a nosotros el viernes 24 de octubre a partir de las 19:00 para disfrutar de una velada de Trap ? Shatta ? RnB en Le Petit Cab ?

