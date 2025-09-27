Soirée de clôture Rosheim

Soirée de clôture Rosheim samedi 27 septembre 2025.

Soirée de clôture

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Dernière soirée de la saison au Schnakeloch ! D’Jane et DJ Steff aux platines pour enflammer la piste, bar bien garni, petite restauration et ambiance survoltée. Une occasion unique de faire la fête ensemble avant l’hiver !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

English :

Last night of the season at the Schnakeloch! D?Jane and DJ Steff on the decks to set the dancefloor alight, with a well-stocked bar, snacks and a supercharged atmosphere. A unique opportunity to party together before winter!

German :

Letzter Abend der Saison im Schnakeloch! D?Jane und DJ Steff an den Plattentellern, um die Tanzfläche zum Glühen zu bringen, eine gut bestückte Bar, kleine Snacks und eine aufgeladene Stimmung. Eine einmalige Gelegenheit, vor dem Winter gemeinsam zu feiern!

Italiano :

Ultima serata della stagione allo Schnakeloch! D?Jane e DJ Steff in pista per infiammare la pista da ballo, con un bar ben fornito, rinfreschi leggeri e un’atmosfera super carica. Un’occasione unica per festeggiare insieme prima dell’inverno!

Espanol :

Última noche de la temporada en el Schnakeloch D’Jane y DJ Steff a los platos para encender la pista de baile, con un bar bien surtido, refrescos ligeros y un ambiente sobrealimentado. Una oportunidad única para salir de fiesta juntos antes del invierno

