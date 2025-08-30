Soirée de clôture « Un été à Saint-André » Spectacles et Bal Salsa Saint-André-les-Vergers

Soirée de clôture « Un été à Saint-André » Spectacles et Bal Salsa Saint-André-les-Vergers samedi 30 août 2025.

Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers Aube

Gratuit

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-08-30

>> 18h L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure Compagnie AFAG Théâtre

Théâtre de rue participatif Durée 1h Tout public

Un rythme endiablé, des combats à l’épée plus impressionnant les uns que les autres !



>> 19h30 Branle Bas de Combat Cie Le nouveau cirque d’Avant.

Cirque, humour Durée 45 min Tout public, à partir d e3 ans

Panique à bord, on y découvre un artiste stressé, maniaque et hyperactif qui fera la rencontre de Marcelle, une technicienne remplaçante au caractère plutôt calme détendu (peut-être trop…)



>> 20h15 Bal salsa avec Son’risa

Dansez au rythme de la salsa !



Tout public Entrée libre

Buvette* et restauration sur place



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 45 maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

