Soirée de clôture « Un été à Saint-André » Spectacles et Bal Salsa Saint-André-les-Vergers
Soirée de clôture « Un été à Saint-André » Spectacles et Bal Salsa Saint-André-les-Vergers samedi 30 août 2025.
Soirée de clôture « Un été à Saint-André » Spectacles et Bal Salsa
Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 18:00:00
fin : 2025-08-30 23:00:00
Date(s) :
2025-08-30
>> 18h L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure Compagnie AFAG Théâtre
Théâtre de rue participatif Durée 1h Tout public
Un rythme endiablé, des combats à l’épée plus impressionnant les uns que les autres !
>> 19h30 Branle Bas de Combat Cie Le nouveau cirque d’Avant.
Cirque, humour Durée 45 min Tout public, à partir d e3 ans
Panique à bord, on y découvre un artiste stressé, maniaque et hyperactif qui fera la rencontre de Marcelle, une technicienne remplaçante au caractère plutôt calme détendu (peut-être trop…)
>> 20h15 Bal salsa avec Son’risa
Dansez au rythme de la salsa !
Tout public Entrée libre
Buvette* et restauration sur place
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 45 maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de clôture « Un été à Saint-André » Spectacles et Bal Salsa Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne