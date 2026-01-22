Soirée de Clôture Théâtre Edwige Feuillère Vesoul
Soirée de Clôture Théâtre Edwige Feuillère Vesoul mardi 3 février 2026.
Soirée de Clôture
Théâtre Edwige Feuillère 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Début : 2026-02-03 20:30:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Annonce du palmarès puis projection du film 200 mètres d’Ameen Nayfeh, suivi d’un cocktail en Salle Parisot (entrée libre sur réservation) .
Théâtre Edwige Feuillère 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com
English : Soirée de Clôture
