Soirée de Clôture Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Soirée de Clôture

Théâtre Edwige Feuillère 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Annonce du palmarès puis projection du film 200 mètres d’Ameen Nayfeh, suivi d’un cocktail en Salle Parisot (entrée libre sur réservation) .

Théâtre Edwige Feuillère 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com

