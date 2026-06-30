Informations pratiques

Bussière-Badil

Soirée de contes

Salle des fêtes Bussière-Badil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Animée par La Marche des Conteurs .

Salle des fêtes Bussière-Badil 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée de contes

L’événement Soirée de contes Bussière-Badil a été mis à jour le 2026-06-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin