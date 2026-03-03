Soirée de danse solidaire Théâtre Francis Planté Orthez
Soirée de danse solidaire Théâtre Francis Planté Orthez mercredi 4 mars 2026.
Soirée de danse solidaire
Théâtre Francis Planté Place Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Ouverture des portes.
19h30 Plusieurs tableaux avec l’atelier de danse des Capucins d’Orthez (Angéline Cruz), Arte Dance de Pau (Anthony Cruz) et Inspiration Danse 64 de Saint- Palais (Laure Wyckaert). .
Théâtre Francis Planté Place Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 21 39 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de danse solidaire
L’événement Soirée de danse solidaire Orthez a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Béarn