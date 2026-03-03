Soirée de danse solidaire Théâtre Francis Planté Orthez

Soirée de danse solidaire

Théâtre Francis Planté Place Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Ouverture des portes.

19h30 Plusieurs tableaux avec l’atelier de danse des Capucins d’Orthez (Angéline Cruz), Arte Dance de Pau (Anthony Cruz) et Inspiration Danse 64 de Saint- Palais (Laure Wyckaert). .

Théâtre Francis Planté Place Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 21 39 73

English : Soirée de danse solidaire

