Soirée de dégustation de spiritueux La cave Le vin au vert Peyrehorade

Informations pratiques

Peyrehorade

Soirée de dégustation de spiritueux

La cave Le vin au vert 47 Rue du Château Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Vin au Vert organise une soirée de dégustation , entièrement consacrée aux produits de la marque Ura Spirits Biarritz, afin de découvrir leur magnifique gamme de produits.

Entre précision, compréhension des matières premières et technique de fabrication, plongez-vous dans leur monde le temps

Le Vin au Vert organise une soirée de dégustation , entièrement consacrée aux produits de la marque Ura Spirits Biarritz, afin de découvrir leur magnifique gamme de produits.

Entre précision, compréhension des matières premières et technique de fabrication, plongez-vous dans leur monde le temps de cette masterclass d’exception qui se profile. .

La cave Le vin au vert 47 Rue du Château Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 26 75

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English :

Le Vin au Vert is hosting a tasting event entirely dedicated to products from the Ura Spirits Biarritz brand, so you can discover their magnificent product line.

Combining precision, an understanding of raw materials, and production techniques, immerse yourself in their world for a while

L’événement Soirée de dégustation de spiritueux Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans