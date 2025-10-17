Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône

Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône vendredi 17 octobre 2025.

Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise

Rue de Strasbourg Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Les Sonneurs de trompe du Débuché de Rully et le groupe funk ThisGusThing accompagneront ce temps fort inaugural, parfait aperçu de ce week-end exclusivement dédié aux vins de la Côte.

Après la dégustation de mises en bouche proposée par la Sogeres et les restaurateurs, les participants pourront prolonger la soirée en dînant dans l’un des nombreux restaurants de la rue de Strasbourg (réservation conseillée). .

Rue de Strasbourg Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 65 pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr

English : Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise

German : Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)