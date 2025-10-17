Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône
Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône vendredi 17 octobre 2025.
Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise
Rue de Strasbourg Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Les Sonneurs de trompe du Débuché de Rully et le groupe funk ThisGusThing accompagneront ce temps fort inaugural, parfait aperçu de ce week-end exclusivement dédié aux vins de la Côte.
Après la dégustation de mises en bouche proposée par la Sogeres et les restaurateurs, les participants pourront prolonger la soirée en dînant dans l’un des nombreux restaurants de la rue de Strasbourg (réservation conseillée). .
Rue de Strasbourg Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 65 pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr
English : Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise
German : Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de dégustation proposée parles Vignerons de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)