Soirée de fermeture à la Guinguette A la Bonheur Vitré dimanche 31 août 2025.
Square des Bénédictins Vitré Ille-et-Vilaine
Soirée de fermeture à la Guinguette A la Bonheur de Vitré le 31 août 2025.
Au Square des Bénédictins à Vitré
Téléphone 06 10 31 11 63 .
Square des Bénédictins Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 10 31 11 63
