Soirée de fin d’année 2025 – Club HEC Paris Alumni Midi-Pyrénées Restaurant LE SOULIER Toulouse

Soirée de fin d’année 2025 – Club HEC Paris Alumni Occitanie

Chères amies, chers amis,

Après le formidable succès de l’édition 2024 — qualité de l’accueil, des mets, des convives et une ambiance des plus festives —le Club HEC Paris Alumni Midi-Pyrénées est heureux de vous convier à sa soirée de fin d’année 2025 !

Restaurant-Cocktail Club Le Soulier – 3 place Montoulieu, Toulouse

Jeudi 4 décembre 2025, à partir de 19h00

Au programme : une dégustation gourmande autour d’une douzaine de mets variés — apéritifs, entrées, plats et desserts — à savourer dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Boissons sans alcool, vin (1 bouteille pour 4 personnes) et girafes de bière compris !

Et pour celles et ceux qui le souhaitent, la soirée se prolongera dans un lieu encore tenu secret…

Tarifs

Cotisants HEC Alumni : 40 €

Autres participants : 43 €

Inscription jusqu’au 30 nov et règlement exclusivement en ligne par carte bancaire sur le site HEC Alumni

Rejoignez-nous nombreux pour partager ce moment convivial et festif avec la communauté HEC de la région !

Début : 2025-12-04T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T23:55:00.000+01:00

Restaurant LE SOULIER 3 place Montoulieu 31000 TOULOUSE