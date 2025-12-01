Soirée de fin d’année Saint-Dizant-du-Gua

Soirée de fin d’année Saint-Dizant-du-Gua jeudi 18 décembre 2025.

Soirée de fin d’année

Salle des fêtes Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

adhésion obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18

Date(s) :
2025-12-18

Soirée de fin d’année
  .

Salle des fêtes Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lesciblesstdizanaises@gmail.com

English :

Year-end party

L’événement Soirée de fin d’année Saint-Dizant-du-Gua a été mis à jour le 2025-12-03 par Offices de Tourisme de Jonzac