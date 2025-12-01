Soirée de fin d’année Saint-Dizant-du-Gua
Soirée de fin d’année Saint-Dizant-du-Gua jeudi 18 décembre 2025.
Salle des fêtes Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
adhésion obligatoire
Début : 2025-12-18 18:30:00
2025-12-18
Salle des fêtes Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesciblesstdizanaises@gmail.com
English :
Year-end party
