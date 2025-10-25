Soirée de fin de saison à L’Occt’Ami Souillac

11 place Saint Martin Souillac Lot

Soirée festive pour clôturer la saison estivale dans une ambiance conviviale avec la participation musicale et animée de la fanfare la Peña et le groupe Les Copains d’Abord (variété musette)

Buvette sur place .

11 place Saint Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 27 80 31

English :

A festive evening to close the summer season in a convivial atmosphere, with the musical participation and entertainment of the Peña brass band and the group Les Copains d?Abord (variety musette)

German :

Festlicher Abend zum Abschluss der Sommersaison in geselliger Atmosphäre mit musikalischer Beteiligung und Animation der Blaskapelle La Peña und der Gruppe Les Copains d’Abord (Varieté Musette)

Italiano :

Una serata di festa per concludere la stagione estiva in un’atmosfera conviviale, con la musica e l’intrattenimento della Peña brass band e del gruppo Les Copains d’Abord (varietà musette)

Espanol :

Una velada festiva para clausurar la temporada estival en un ambiente de convivencia, con música y animación a cargo de la banda de música de la Peña y el grupo Les Copains d’Abord (variedades musette)

