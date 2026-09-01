UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bezins-Garraux

SOIRÉE DE FIN DE SAISON Le Château Bezins-Garraux

samedi 26 septembre 2026 · Le Château · Bezins-Garraux

SOIRÉE DE FIN DE SAISON Le Château Bezins-Garraux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Château
Adresse
LA TAVERNE
Ville
31440 Bezins-Garraux
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bezins-Garraux

SOIRÉE DE FIN DE SAISON

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Repas sur réservation animé par 3 sets : Xufasound, Peuneu Selectah, Game over selectors Mista T & Session by Sistema Nervioso.
Menu 20 € : Paëlla, saucisse grillée, fromage, dessert.   .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie   colomers25@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner by reservation, featuring performances by three acts: Xufasound, Peuneu Selectah, and Game Over Selectors Mista T & Session by Sistema Nervioso.

L’événement SOIRÉE DE FIN DE SAISON Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE