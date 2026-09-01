SOIRÉE DE FIN DE SAISON Le Château Bezins-Garraux
samedi 26 septembre 2026 · Le Château · Bezins-Garraux
Informations pratiques
Bezins-Garraux
SOIRÉE DE FIN DE SAISON
Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Repas sur réservation animé par 3 sets : Xufasound, Peuneu Selectah, Game over selectors Mista T & Session by Sistema Nervioso.
Menu 20 € : Paëlla, saucisse grillée, fromage, dessert. .
Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie colomers25@hotmail.com
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English :
Dinner by reservation, featuring performances by three acts: Xufasound, Peuneu Selectah, and Game Over Selectors Mista T & Session by Sistema Nervioso.
L’événement SOIRÉE DE FIN DE SAISON Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE