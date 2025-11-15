Soirée de gala annuelle

Salle des Fêtes Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 19.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Repas gastronomique en quatre services, concert du groupe local PressPlay, vente aux enchères en direct, tombola, bar et ambiance dansante. .

Salle des Fêtes Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 70 06 boussacbrocante@gmail.com

English : Soirée de gala annuelle

German : Soirée de gala annuelle

Italiano :

Espanol : Soirée de gala annuelle

L’événement Soirée de gala annuelle Boussac-Bourg a été mis à jour le 2025-10-30 par Creuse Confluence Tourisme