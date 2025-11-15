Soirée de gala annuelle Boussac-Bourg
samedi 15 novembre 2025.
Soirée de gala annuelle
Salle des Fêtes Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 19.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Repas gastronomique en quatre services, concert du groupe local PressPlay, vente aux enchères en direct, tombola, bar et ambiance dansante. .
Salle des Fêtes Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 70 06 boussacbrocante@gmail.com
