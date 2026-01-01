Soirée de gala Ciné Squad Cinéma Le Coluche Istres
Soirée de gala Ciné Squad Cinéma Le Coluche Istres samedi 24 janvier 2026.
Soirée de gala Ciné Squad
Samedi 24 janvier 2026 à partir de 19h. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-24 19:00:00
Remise de prix et diffusion du meilleur film 2025 selon l’équipe de jeunes cinéphiles. Concours de critique, animations et plus encore
Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34
English :
Awards ceremony and screening of the best film of 2025 according to the team of young cinephiles. Critics’ competition, entertainment and more
