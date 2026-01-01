Soirée de gala Ciné Squad Cinéma Le Coluche Istres

Soirée de gala Ciné Squad

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 19h. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Remise de prix et diffusion du meilleur film 2025 selon l’équipe de jeunes cinéphiles. Concours de critique, animations et plus encore

.

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Awards ceremony and screening of the best film of 2025 according to the team of young cinephiles. Critics’ competition, entertainment and more

L’événement Soirée de gala Ciné Squad Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres