Soirée de Gala de la Saint-Valentin LARAN Laran

Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Soirée au profit de la recherche de la lutte contre le cancer du sein.
Apéro offert à l’arrivée, entrée, plat, dessert.
Soirée animée.
Vente aux enchères.
Billets à 75€/personne.
Réservation 07 67 66 07 21.
LARAN Château de Laran Laran 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 99 68 98
English :
Evening in aid of breast cancer research.
Aperitif offered on arrival, starter, main course, dessert.
Animated evening.
Auction sale.
Tickets 75€/person.
Bookings 07 67 66 07 21.
