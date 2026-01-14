Soirée de Gala de la Saint-Valentin LARAN Laran

Soirée de Gala de la Saint-Valentin

LARAN Château de Laran Laran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Soirée au profit de la recherche de la lutte contre le cancer du sein.

Apéro offert à l’arrivée, entrée, plat, dessert.

Soirée animée.

Vente aux enchères.

Billets à 75€/personne.

Réservation 07 67 66 07 21.

LARAN Château de Laran Laran 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 99 68 98

English :

Evening in aid of breast cancer research.

Aperitif offered on arrival, starter, main course, dessert.

Animated evening.

Auction sale.

Tickets 75€/person.

Bookings 07 67 66 07 21.

