Début : 2025-05-31 20:30:00

2025-05-31

Dans le cadre des journées de l’amitié et du souvenir entre Drusenheim et Saint-Léonard de Noblat, repas et soirée animés par ‘les années stars’ ouvert à tous.

Réservation à la mairie (horaires d’ouverture) jusqu’au 23 mai. .

Gymnase Avenue Raymond Poulidor

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13

