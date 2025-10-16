Soirée de gala Festival International du Film & de l’Image des Mondes Sous Marins Trébeurden

Soirée de gala Festival International du Film & de l’Image des Mondes Sous Marins

Le Sémaphore Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

OUVERTURE DU FESTIVAL DES MONDES MARINS avec une grande soirée de gala autour du concert de DAN AR BRAZ. Cette soirée sera l’occasion parfaite de célébrer les cultures marines à travers la musique et l’art, dans une ambiance élégante et festive. Venez vivre un moment exceptionnel de partage culturel et musicale.

La soirée commencera à 18H00 avec le partage d’un verre de l’amitié !

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE DES 18H00, pensez à réserver votre plateau repas ! .

Le Sémaphore Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

