Soirée de gala Festival International du Film & de l’Image des Mondes Sous Marins Trébeurden
Soirée de gala Festival International du Film & de l’Image des Mondes Sous Marins Trébeurden jeudi 16 octobre 2025.
Soirée de gala Festival International du Film & de l’Image des Mondes Sous Marins
Le Sémaphore Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
OUVERTURE DU FESTIVAL DES MONDES MARINS avec une grande soirée de gala autour du concert de DAN AR BRAZ. Cette soirée sera l’occasion parfaite de célébrer les cultures marines à travers la musique et l’art, dans une ambiance élégante et festive. Venez vivre un moment exceptionnel de partage culturel et musicale.
La soirée commencera à 18H00 avec le partage d’un verre de l’amitié !
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE DES 18H00, pensez à réserver votre plateau repas ! .
Le Sémaphore Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de gala Festival International du Film & de l’Image des Mondes Sous Marins Trébeurden a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose