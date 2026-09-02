Informations pratiques

Valros

SOIRÉE DE GALA OCTOBRE ROSE

630 avenue de la Mer Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Musique, danse et solidarité les Valrossignols vous donnent rendez-vous pour une soirée de gala au profit de la lutte contre le cancer du sein.

La chorale des Valrossignols organise une soirée de gala Octobre Rose au profit de la lutte contre le cancer du sein. Au programme musique, danse et repas convivial, avec la participation de Patrick Lesage. Une belle soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage. .

630 avenue de la Mer Valros 34290 Hérault Occitanie +33 6 33 62 81 14

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English :

Music, dance, and solidarity: the residents of Valrossignols invite you to a gala evening to benefit the fight against breast cancer.

L’événement SOIRÉE DE GALA OCTOBRE ROSE Valros a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34