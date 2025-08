SOIREE DE JEUX DE SOCIETE Alignan-du-Vent

SOIREE DE JEUX DE SOCIETE Alignan-du-Vent mercredi 13 août 2025.

SOIREE DE JEUX DE SOCIETE

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

11ᵉ soirée jeux de société ! Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis, venez partager rires et stratégie autour d’une sélection pour tous. Repas à partager, rejoignez nous !

Participez à la 11ᵉ soirée jeux de société ! Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis, découvrez une large sélection de jeux pour tous les âges et tous les goûts. Stratégie, rires et bonne humeur garantis ! Apportez un repas à partager et rejoignez nous pour un moment convivial et ludique. .

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19

English :

11? board games evening! Whether you’re an occasional player or an enthusiast, alone, with family or friends, come and share laughter and strategy around a selection of games for all. Join us for a meal!

German :

11? Abend mit Gesellschaftsspielen! Ob Sie Gelegenheitsspieler oder leidenschaftlicher Spieler sind, allein, mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie und teilen Sie Lachen und Strategie bei einer Auswahl an Spielen für alle. Essen Sie mit uns!

Italiano :

11? serata di giochi da tavolo! Che siate giocatori occasionali o appassionati, da soli, con la famiglia o con gli amici, venite a condividere risate e strategie con una selezione di giochi per tutti. Unisciti a noi per un pasto!

Espanol :

11? ¡noche de juegos de mesa! Ya seas jugador ocasional o aficionado, solo, en familia o con amigos, ven a compartir risas y estrategia con una selección de juegos para todos los gustos. ¡Acompáñenos a comer!

L’événement SOIREE DE JEUX DE SOCIETE Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE