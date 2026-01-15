SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ La Livinière

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

17 bis Route des Mourgues La Livinière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Chaque édition nous vous proposerons une expérience différente, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres — mais toujours le même plaisir du partage.

Rejoignez nous pour cette troisième soirée, soutenez notre démarche et faites partie de l’histoire !

Le 20, c’est le vin — chaque 20 du mois, célébrons le vin et le plaisir d’être ensemble

Au programme

Une sélection de jeux simples et rapides

Pour adultes et enfants

Ambiance détendue, sans compétition

On joue, on discute, on grignote, on déguste un verre, on change de table quand on veut

Accès aux jeux et à l’événement gratuit

Consommations sur place vins du domaine & grignotage (soupe, charcuterie…)

Que vous soyez joueur aguerri ou totalement débutant, venez partager un moment chaleureux autour d’un verre et de quelques parties .

17 bis Route des Mourgues La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 6 15 90 89 48 contact@chateaufaiteau.com

English :

Every year, we offer you a different experience, new discoveries, new encounters? but always the same pleasure of sharing.

Join us for this third evening, support our approach and be part of history!

Le 20, c?est le vin? every 20th of the month, we celebrate wine and the pleasure of being together

