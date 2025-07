Soirée de la 50ème Carspach

Soirée de la 50ème Carspach samedi 19 juillet 2025.

Soirée de la 50ème

7 rue du 7 Août Carspach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 23:30:00

2025-07-19

Événement exceptionnel pour la 50ème Marche Populaire !

À l’occasion de la 50ème édition de la marche populaire, le BCSG vous invite à une soirée inédite le samedi 19 juillet au Cercle Saint Georges à Carspach.

Animation musicale assurée par le groupe The Diesel

Au menu :

cochon à la broche par JD Grill Show

Basket Bowl

Réservation obligatoire via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/bcsg-carspach/boutiques/soiree-de-la-50eme

Venez nombreux partager ce moment festif et convivial ! .

7 rue du 7 Août Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est bcsg.president@gmail.com

English :

Musical entertainment provided by The Diesel Menu: Pork on the spit by JD Grill Show, Basket Bowl. Reservation: https://www.helloasso.com/associations/bcsgcarspach/boutiques/soiree-de-la-50eme

German :

Musikalische Unterhaltung durch die Gruppe The Diesel Menü: Schwein am Spieß von JD Grill Show, Basket Bowl. Reservierung: https://www.helloasso.com/associations/bcsgcarspach/boutiques/soiree-de-la-50eme

Italiano :

Intrattenimento musicale a cura del gruppo The Diesel Menu: Maiale allo spiedo a cura di JD Grill Show, Basket Bowl. Prenotazione: https://www.helloasso.com/associations/bcsgcarspach/boutiques/soiree-de-la-50eme

Espanol :

Animación musical a cargo del grupo The Diesel Menú: Cerdo al asador a cargo de JD Grill Show, Basket Bowl. Reservas: https://www.helloasso.com/associations/bcsgcarspach/boutiques/soiree-de-la-50eme

