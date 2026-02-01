Soirée de la chance PATINOIRE Épinal
Soirée de la chance PATINOIRE Épinal vendredi 13 février 2026.
Soirée de la chance
PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Venez tenter votre chance lors de cette soirée à la patinoire d’Épinal pour gagner de nombreux lots.Tout public
13 .
PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck at this evening’s event at Épinal’s ice rink to win a number of prizes.
L’événement Soirée de la chance Épinal a été mis à jour le 2026-01-30 par OT EPINAL ET SA REGION