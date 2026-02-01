Soirée de la chance PATINOIRE Épinal

Soirée de la chance

PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges

Vendredi 2026-02-13 20:30:00

2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

Venez tenter votre chance lors de cette soirée à la patinoire d’Épinal pour gagner de nombreux lots.Tout public

PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52

Come and try your luck at this evening’s event at Épinal’s ice rink to win a number of prizes.

