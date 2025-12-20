Soirée de la Classe des 20 Aire-sur-l’Adour
Soirée de la Classe des 20 Aire-sur-l'Adour mercredi 24 décembre 2025.
Soirée de la Classe des 20
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2025-12-24
LA SOIRÉE DES 20
Organisée par l’association La Classe des 20 Aturine
24 janvier 2026
19h → 3h
Centre d’animation d’Aire-sur-l’Adour
Repas 20€ (sur réservation)
Garbure
Côte à l’os + frites & sauce au foie gras
Tourtière
Réservations Séverine 06.26.25.86.81 ou Lola 06.38.15.45.67
Avant le lundi 19 Janvier 2026
Pendant le repas
Animation assurée par le Brass’rie
Défilé de mode avec nos membres, en partenariat avec les commerçants de la ville
À partir du soir
Soirée & bar ouverts à tous
DJ Seb aux platines pour vous faire danser jusqu’à 3h
Viens manger, faire la fête et retourner le dancefloor avec nous
Chèque, espèces et CB .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 86 81
English : Soirée de la Classe des 20
