Soirée de la Classe des 20 Aire-sur-l’Adour

LA SOIRÉE DES 20

Organisée par l’association La Classe des 20 Aturine

24 janvier 2026

19h → 3h

Centre d’animation d’Aire-sur-l’Adour

Repas 20€ (sur réservation)

Garbure

Côte à l’os + frites & sauce au foie gras

Tourtière

Réservations Séverine 06.26.25.86.81 ou Lola 06.38.15.45.67

Avant le lundi 19 Janvier 2026

Pendant le repas

Animation assurée par le Brass’rie

Défilé de mode avec nos membres, en partenariat avec les commerçants de la ville

À partir du soir

Soirée & bar ouverts à tous

DJ Seb aux platines pour vous faire danser jusqu’à 3h

Viens manger, faire la fête et retourner le dancefloor avec nous

Chèque, espèces et CB .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 86 81

